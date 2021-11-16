Bağımsızlık Yolu bursların ödenmesi için hükümete çağrıda bulundu

Bağımsızlık Yolu, bursların, yaz aylarından beridir düzgün bir şekilde ödenmediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Parti’den yapılan açıklamada, “Devletin öğrencilere reva gördüğü değer ortadadır ki yaz aylarından kalan (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve yeni eğitim yılını kapsayan (Ekim-Kasım) bursları hala Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiştir” dedi.

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, “Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir” denildi.