BAGEP, bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), bedelli askerlikle ilgili yasal düzenlemelerin en kısa sürede gerekli adımlar atılarak, hayata geçirilmesini talep etti.

BAGEP’ten, hükümet yetkililerine hitaben yapılan açıklamada, Başbakan tarafından kamuoyuna açıklanan “Yuvaya Dönüş” paketi adı altındaki yasal düzenlemeler içinde özellikle bedelli askerlik ile ilgili yasanın Meclisin son oturumunda oylanamamasının "gençlerin umutlarını boşa çıkardığı" belirtildi.

Özellikle bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeleri bekleyen gençler açısından bu gelişmenin "büyük bir hayal kırıklığı" yarattığının kaydedildiği açıklamada, gereken adımların ivedilikle atılması istendi.

“Geleceğini bu ülkede kurmak isteyen gençlerin sesine kulak verilmesini, beklentilerinin göz ardı edilmemesini ve ‘Yuvaya Dönüş’ paketinin, özellikle Bedelli Askerlik ile ilgili düzenlemeler başta olmak üzere, en kısa sürede gerekli adımlar atılarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz.” denilen açıklamada, Meclis’in olağanüstü toplanarak, söz konusu yasa tasarısını bir an önce ele alması talep edildi.