Baf’ta korkunç bir trajedi: 2 ölü

Baf’ta korkunç bir trajedi yaşandı. Dün akşam saatlerinde İnia köyünden 53 yaşındaki Nikos Dimosthenus ve Strubi köyünden 62 yaşındaki Panikos İoannidis yaşanan iş kazasında hayatını kaybetti. 2 şahıs, son zamanlarda itfaiyeden hizmet öncesi izin almış olan Panikos İoannidis’in Strubi köyünde bulunan tarlasında tarım işleri yaptıkları sırada, biçerdöverin altında kaldı. Polisten alınan bilgilere göre tarım aracını kullanan Nikos Dimosthenus, yokuş olan bir toprak yoldan anayola çıkmaya çalıştı. Ancak şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu biçerdöver ters döndü ve hem kendinin hem de Panikos İoannidis’in ölümüne sebep oldu. (PIK)