Bafra’da kaza: 2 ölü

İskele, Bafra Oteller Bölgesin’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Oğuzhan KARAASLAN yönetimindeki aracın karşı şeride geçmesi sonucu, kendi yolunda gelen Yusuf AYGÜN yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucu, 29 yaşındaki Oğuzhan KARAASLAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Oktay ÖRTLEK hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yusuf AYGÜN ve İbrahim ÇELİK’in ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

Polis açıklaması şöyle:

04.11.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Oğuzhan KARAASLAN (E-29), yönetimindeki JE 326 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek Kaya Artemis Otel Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten kendi şeridinde Nuhun Gemisi Otel istikametine doğru seyreden Yusuf AYGÜN (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan KARAASLAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Kazada yaralanan THC 620 plakalı araç sürücüsü Yusuf AYGÜN ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim ÇELİK (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.