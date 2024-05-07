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Aziz Fedai yarın Lefke Kabristanlığı'nda anılıyor

Aziz Fedai yarın Lefke Kabristanlığı'nda anılıyor

Lefke Vakfı Kurucular Heyeti Başkanı, Lefke Sancak Serdarı Aziz Fedai’nin 12. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın Lefke Kabristanlığı'nda mezarı başında anılıyor.

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Lefke Vakfı Kurucular Heyeti Başkanı, Lefke Sancak Serdarı Aziz Fedai’nin 12. ölüm yıldönümü nedeniyle yarın Lefke Kabristanlığı'nda mezarı başında anılıyor.

Lefke Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fedai’yi, ebediyete intikal ettiği 8 Mayıs 2012 tarihinin her yıldönümünde hasret ve özlemle andıkları kaydedildi. 

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