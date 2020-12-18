Azınlık Hükümeti’nin güvenoyu cumartesi günü

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti’nin “güven oylaması” cumartesi günü yapılacak.

Hükümet Programı’nın cumartesi oylanmasına imkan yaratmak için muhalefet adına son konuşmayı yapan Biray Hamzaoğluları, saat 23:45’te kürsüden ayrıldı.

Başbakan Ersan Saner, Meclis kürsüsünden yaptığı son konuşmada, 15 dakikalık süreyi kullandı, hükümeti kurma zorunluluğu ile hareket ettiklerini söyledi.

Azınlık hükümetinin başbakanı, UBP’ye vekaleten Başkanlık yapan Ersan Saner, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada eleştirilere cevap verdi.

Saner, tüm partilerle gerekli her türlü diyaloğu kurduktan sonra bu kararı aldıklarını ve ülke gerçeklerinin de ortada olduğunu vurguladı. Saner, bu hükümeti kurmak zorundaydık dedi.

“Kaybedecek 52 yıl daha yok”

52 yıldır bu federasyon görüşmeleriyle ilgili toplantılar devam ediyor. Kıbrıs Türk halkının bekleyecek bir 52 yılı daha yoktur. Tüm bu şartlar ortadayken Crans Montana’da masa yıkılmışken, Akıncı da artık iki ayrı devletli çözümden bahsederken artık başka şeylerden konuşmak lazım” dedi. Saner 5’li konferansa da gidilmesi durumunda iki ayrı devlet ile gideceklerini ifade etti.

“Maraş’ta acılar değil, umutlar üzerinden siyaset yapıyoruz”

Saner, “burada ezber bozan bir başka politika olarak Maraş konusunu gündeme geldi. Maraş birlikte dünyaya artık yapılacak farklı şeylerin göstermek adına önemli bir adım olmuştur” dedi. Maraş’ta hem mal sahiplerinin geri dönebileceği hem de turizm odaklı bir politika güdülmektedir. İnsanların acıları değil umutları üzerinde bir politika yapıyoruz.”

Aşı konusu…

“Tüm dünyada aşılanma adına ciddi bir kampanya başlayacak. Bizler gerek Türkiye Cumhuriyeti’ne geldikten sonra, gerekse de Güney Kıbrıs’tan bize verilecek pay alındıktan sonra, ülke içinde en ihtiyaçlılardan başlayarak aşılamaya başlayacağız. Bu yönde bulaşıcı hastalıklar üst kurulu ile bir politika geliştireceğiz”

Su hattı tamiri

Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kurulan su boru hattının tamirat parasının Türkiye tarafından sağlanan ek bütçe ile Türkiye’nin ödediğini kaydeden Saner, ‘Su hattı Türkiye’nin malıdır, tamirat parası da Türkiyedendir” dedi.

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve bir tam gün sonrası ‘güven oylaması’na geçilmesi nedeniyle, Meclis, cumartesi toplanarak güven oylaması yapılacak.