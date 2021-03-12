Azınlık hükümetinden 3 ayda binden fazla yurttaşlık

Azınlık hükümeti olarak 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin üç ay gibi kısa bir sürede çok sayıda yeni yurttaşlık verdiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, göreve geldiği Aralık ayından bu yana yaklaşık bin kişiye yurttaşlık verildiğini söyledi. Evren, en az 11 yıl çalışma izni olanlar ile evlilikle hak kazananlara işlem yaptıklarını belirtti. Covid tedbirlerine ve yaklaşık bir aylık kapanma koşullarına rağmen yeni KKTC yurttaşlığı işlemleri hız kazandı. İçişleri Bakanlığı’nda muhaceret dairesinin yer aldığı koridorlardaki sıkışıklık bunu gösteriyor.

Kanal SİM’in elde ettiği görüntülerde çok sayıda insanın yurttaşlık işlemleri için bakanlık binasına hücum ettiğini gösteriyor.

Corona virüsünün bulaşma tehlikesine rağmen yurttaşlıkla işlemlere ara verilmeksizin devam ediliyor. Kamudaki birçok dairede Covid nedeniyle personel dönüşümlü çalışırken yurttaşlık işlemlerini gerçekleştiren muhaceret personelinin tam kadro iş başında olduğu kaydediliyor.

Kanal SİM’e konuşan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, göreve geldikleri günden bugüne kadar bin kişiden fazla yurttaşlık verdiklerini söyledi. Çok sayıda insanın yurttaşlık başvuru hakkı kazandığını ve ciddi bir birikim olduğunu ifade eden Kutlu Evren, evlilikten kaynaklanan eş ve çocuk vatandaşlıklarına öncelik verdiklerini belirtti.https://youtu.be/c1Yi2c-kp-Q?t=6

​​​​​​Evren, çalışma izinli başvurularda ise 10 ila 11 yıllık olanların yurttaş yapılmakta olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bir soruya karşılık henüz ‘istisnai yurttaşlık’ vermediklerini, ancak gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai yurttaş da yapacaklarını söyledi.

Evren, “Zamanında yurttaşlık verilmeyen, burada doğmuş, 18 yaşını geçmiş mağdur insanlar var. Onları istisnai vatandaş yapmaktan başka çaremiz yok” şeklinde konuştu. Muhaceretteki yoğunluğu ‘personel sayısının az olmasına’ bağlayan Bakan Kutlu Evren, Yurttaşlık Yasası’nı değiştirme hedefinde olduklarını da söyledi.

Evren, yasayı muhalefet partilerinin katılımı ve desteğiyle değiştirmek istediklerini de sözlerine ekledi. Yurttaşlık işlemlerinde ki yoğunluk Kanal SİM’in elde ettiği görüntülere yansırken, her gün en az 50 kişiye yurttaşlık verildiği ve özellikle son iki haftada yoğunluğun arttığı belirtiliyor.