Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi yeniden mahkemede

2009-13 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu esnada “Çalışma İzni Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı hareket” suçlarından davası devam eden UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Bakanı Şerife Ünverdi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede savunma yapan Çaluda suçu bilerek işlemediğini ifade etti, beraatini istedi. Şerife Ünverdi'nin avukatı Macit Şefik, yeminli bir ifade hazırlamak için yeterli vakitleri olmadığını söyleyerek, bu ifadenin hazırlanması için kısa bir süreye ihtiyaç duyduklarını söyledi. İfadeleri değerlendiren yargıç Temay Sağer, mahkemenin 21 Eylül Salı gününe ertelenmesine ve sanıkların aynı teminatla serbest kalmasına karar verdi.

Çaluda: “Yasaya aykırı olduğunu bilseydim yapmazdım”

Çaluda şunları söyledi:

"Göreve dışarıdan atandım. Davaya konu Çalışma Bakanlığı mevzuatını bilmiyordum. Yaptığımız işlemlerin önceden de bakanlıkta yapıldığını ve bakan yetkisi kullanmadan da yapılabileceğini oradaki arkadaşlardan öğrendik. Yasaya aykırı olduğunu bilsem yapmazdım. Suçu bile isteye işlemedim. Suçsuz olduğumu düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum".

Ünverdi’nin Avukatı ifade için süre istedi…

Bunun üzerine söz alan Şerife Ünverdi'nin avukatı Macit Şefik, yeminli bir ifade hazırlamak için yeterli vakitleri olmadığını söyleyerek, bu ifadenin hazırlanması için kısa bir süreye ihtiyaç duyduklarını söyledi. İfadeleri değerlendiren yargıç Temay Sağer, mahkemenin 21 Eylül Salı gününe ertelenmesine ve sanıkların aynı teminatla serbest kalmasına karar verdi.