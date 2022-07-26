Aysu Basri Akter, Antalya’ya alınmadı, gözetimde tutuldu

Gazeteci, eski Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Akter, iki çocuğu ve eşiyle birlikte tatil amacıyla gittiği Antalya’da dün saat 11.00’den itibaren nezarete alındığını, polis gözetimde geceyi geçirdiğini, bu sabah 06.00’da adaya geri gönderildiğini söyledi.

“N82” kodu ile girişine izin verilmeyen Aysu Basri Akter’e “vize zorunluluğu” ile Türkiye’ye gidebileceği söylenirken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise böyle bir vize verilmediği yönünde bilgi aktardığı belirtildi.

Aysu Basri Akter son olarak YENİDÜZEN’de “Demokrasi, İrade, Müdahale” başlıklı özel bir dosya hazırlamış, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik müdahaleleri ele almıştı.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Sol Parti Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.