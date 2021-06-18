Ayaktan Tanı’da Johnson&Johnson kuyruğu

YENİDÜZEN

Covid-19 salgınla mücadelede yürütülen aşı programı kapsamına dahil olanların artmasıyla aşı merkezlerinde yoğunluk da artıyor.

Aşı programına dahil olan onlarca kişi, tek doz aşı olan Johnson&Johnson yaptırmak için Ayaktan Tanı Merkezi önünde saatlerce bekledi.

Saat 14.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılan aşılamada sıra numarası ile ilerletilmeye çalışıldı.

Onlarca kişi Ayaktan Tanı Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu, sosyal mesafenin unutulduğu gözlemlendi.

Aşılanacaklar sıra numarasına göre güvenlik görevlisinin gözetiminde içeriye alındı.

Saat 14.00’den itibaren aşı yaptırmak için sıraya giren yurttaşlar, sıra numaralarından şikâyet etti.

Saatlerce sıcak altında beklediklerini dile getiren yurttaşlar, “Aşı olmak için saatlerdir kavurucu sıcağın altındayız ve ayaktayız” dedi.