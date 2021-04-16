Avukatlar eyleme çıkıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, yargı bağımsızlığı için eylem kararı aldı.

Avukatlar pazartesi günü davaları erteleyecek ve sabah saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde cübbeleriyle eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ayrıca Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa mahalli baroları tarafından şu açıklama yapıldı:

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik yapılan açıklamalara karşı sesimizi daha yüksek bir sesle çıkarmak adına eylem yapma kararı aldık.

İlgili gündeki tüm davalar, mahkeme tarafından liste üzerinden ertelenecektir.

Bu çerçevede tüm üyelerimizi ve yargı personelini, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 pazartesi günü saat: 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde cübbelerimizle gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz.