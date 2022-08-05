‘Avukat’ zanlıya 5 gün tutukluluk: “Polisi görünce bahçeye attı”

Alsancak’ta düzenlenen “Zincir Operasyonu” sonucunda ikametgâhında uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirilen Avukat zanlı M. Ş, 5 gün tutukluluk aldı.

Zanlının polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini belirten Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, doktor kontrolünden geçmeyi ise reddettiğini anlattı.

Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda ikametgâhında uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirilen zanlı M. Ş. ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Ali Çavuş, olayla ilgili bulguları aktardı.

Çavuş, Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda zanlı Avukat M. Ş’nin ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

“Gönüllü ifade verdi, suçunu itiraf etti, doktor kontrolünden geçmeyi reddetti”

Zanlı M.Ş’nin polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyleyen Polis memuru Ali Çavuş, suçu hali gereği tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, doktor kontrolünden geçirilmek için götürüldüğü hastanede kontrolden geçmeyi reddettiğini belirtti.

Polis 5 gün tutukluluk talep etti

Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, emare alınan tabancanın balislik incelemeye verildiğini ayrıca bulunan maddelerin analiz için gönderildiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma maksatlı 5 gün…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargın Hazan Aksun, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.