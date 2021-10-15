Avukat Tokatlı, geçici personel olarak istihdam edildi

Avukat Şahap Tokatlı, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ gerekçesiyle Başbakanlık’ta görev yapmak üzere 1 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.

Yapılan sözleşmeli istihdama yönelik karar son Bakanlar Kurulu toplantısında alındı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.