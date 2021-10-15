Avukat Tokatlı, geçici personel olarak istihdam edildi
Avukat Şahap Tokatlı, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ gerekçesiyle Başbakanlık’ta görev yapmak üzere 1 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.
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Avukat Şahap Tokatlı, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ gerekçesiyle Başbakanlık’ta görev yapmak üzere 1 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.
Yapılan sözleşmeli istihdama yönelik karar son Bakanlar Kurulu toplantısında alındı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, Şahap Tokatlı