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Avukat Tokatlı, geçici personel olarak istihdam edildi

Avukat Tokatlı, geçici personel olarak istihdam edildi

Avukat Şahap Tokatlı, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ gerekçesiyle Başbakanlık’ta görev yapmak üzere 1 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.

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Avukat Şahap Tokatlı, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu’ gerekçesiyle Başbakanlık’ta görev yapmak üzere 1 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak istihdam edildi.

Yapılan sözleşmeli istihdama yönelik karar son Bakanlar Kurulu toplantısında alındı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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