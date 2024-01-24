Avukat Altan Erdağ'ın üzen vedası

Ülkenin tanınmış avukatlarından Altan Erdağ yaşamını yitirdi.

Bir süredir, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erdağ’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Erdağ’ın bugün Lefkoşa’da sın yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sosyal medya paylaşımında Erdağ için “Aklıma tek bir cümle geliyor. Çok güzel bir insandın Altan abi. Nurlarda uyu” ifadelerini kullandı