Avrupa yeni yıla sessiz girdi

Avrupa’nın birçok ülkesi yeni yıla Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircili büyük ölçekli dış etkinliklerin gerçekleşmediği Avrupa ülkelerinde, havai fişek gösterileri ve canlı televizyon şovları evlerden izlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece Alman kamu yayıncısı ZDF tarafından yayınlanan konser düzenlendi.

Kovid-19’un Omicron varyantı nedeniyle “temas kısıtlamalarını” yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

Almanya’da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.





Hollanda'da yeni yıl kutlamaları kovid-19 gölgesinde gerçekleşti

Hollanda hükümeti de Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşında havai fişek satışını ve gösterilerini yasakladı. Hollanda'da bu ürünleri bulamayanlar çevre ülkelerden ve özellikle Belçika'dan aldıkları havai fişeklerle yeni yılı kutladı. Hollanda polisi ülkeye kaçak yollardan sokulan havai fişeklere karşı bir dizi tedbir almaya çalışsa de ülkenin birçok kentinde havai fişekler patlatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.

Öte yandan İsveç'te Noel alışverişinin yoğun yaşandığı son hafta Kovid-19 salgınında da büyük artış yaşandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün rakamlarına göre, İsveç'te son 24 saatte 10 bin 874 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.





İngiltere yeni yıla kovid-19'un gölgesinde girdi

İngiltere yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girerken, bazı kişilerin uyarılara rağmen kutlamalar için sokağa çıktığı görüldü.

Ülkede, yılın son gününde 189 bin 846 vaka ve 203 can kaybı kaydedildi. Başbakan Boris Johnson, yeni yıl mesajında, aşı sayesinde ülkenin hastalığa karşı geçen yıldan kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğunu belirtti. Johnson, kutlamalara katılacaklardan test yaptırmalarını ve ortamları havalandırmalarını istedi.

Ülkede Kovid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi.

Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik görevlilerinin de önlem aldığı meydana girişlere izin verilmedi. Londra'daki eğlence merkezlerinden Soho'nun pandemi öncesi yıllara oranla daha az kalabalık olduğu görüldü.

Bununla beraber daha önce iptal edilen havai fişek gösterilerinin yeniden yapılmasına karar verildi. Çok sayıda kişi Thames Nehri'ni etrafında toplanarak hava fişek gösterisini izledi. Polis, Londra'nın değişik bölgelerinde sıkı güvenlik aldı.

Ayrıca restorasyonda olan Big Ben kulesindeki çanlar, yeni yıla girilmesiyle uzun bir süre sonra ilk kez çaldı.

Johnson, yeni yıl öncesinde İngiltere'de yeni kısıtlama kararı almasa da İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da barlar ve restoranlar kapatıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da karara karşı gösteri düzenlendi.



Kudüs'ün Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı

Dünyanın metropolleri 2022'ye kalan dakikaları coşku ve eğlence içinde beklerken, Yahudi nüfusun yoğunlukta yaşadığı Batı Kudüs'te herhangi bir yılbaşı kutlaması yapılmıyor.

Batı Kudüs'te sosyal ve kültürel hayatın merkezi konumundaki Yafa Caddesi'nde "noel ağacı, süslemeler veya herhangi bir yılbaşı izine" rastlanmıyor.

Yahudiler genel olarak kendi kültürlerinde yer almayan geleneklere ilgi göstermemeleriyle tanınıyor.

Özellikle bu sene, yılbaşının Yahudilerin kutsal günü şabata denk gelmesiyle Batı Kudüs'te sokaklar boş kaldı.





Rusya’da hava fişek gösterileri ve kutlamalar

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022’ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.

Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Başkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.

Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.

Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.

Yeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.

Gösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.

Daha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.

Kızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.

Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Rusya’da kovid-19 durumu

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 912 artışla 308 bin 860'a çıktı.

Ülkede aralık başında 33 bin civarında olan vaka sayısı her geçen gün azalarak 20 binlere geriledi. Can kaybı ise ay başında 1200’ün üzerindeyken ay sonunda bu rakam 1000’in altına düştü.

Rusya’da, 78 milyon 694 bin 436 kişi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı, 74 milyon 539 bin 609 kişi ise tam aşılandı.

