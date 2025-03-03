Avrupa Kültür Başkenti Yarışı Limasol ve Larnaka arasında geçecek

2030 Avrupa Kültür Başkenti yarışında Kıbrıs’ın 5 şehri arasında süren adaylık yarışında son iki aday şehir kısa listeye kaldı. Larnaka ve Limasol, 2030 Avrupa Kültür Başkenti için Kıbrıs'ın en iyi şehirlerinin kısa listesine dahil edilmek üzere seçildi. Uzmanlar Grubu tarafından yapılan panelin sonucu 27 Şubat'ta Lefkoşa'daki Kültür Bakanlığı Yardımcılığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Panel başkanı Anthony Attard, Larnaka ve Limasol şehirlerinin son kısa listeye kaldığını açıkladı ve 2025'in sonlarında gerçekleşecek bir sonraki son seçim aşamasıyla da 2030 Avrupa Kültür Başkenti ünvanına layık görülmesi için Kıbrıs'tan bir şehri aday gösterecek. Başkan Anthony Attard’ın açıklamaları ile Limasol ve Larnaka yoluna devam ederken Lefkoşa, Ayia Napa ve Kourion kısa listenin dışında kaldı.

Kassianidou: “Yarışma şehirlerin kültürel kimliği şekillendirmede ve kültürü daha geniş sivil topluma yaymada tarihsel olarak önemli role sahiptir”

Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidou, Avrupa Kültür Başkenti yarışmasının şehirlerin kültürel kimliği şekillendirmede ve kültürü daha geniş sivil topluma yaymada tarihsel olarak önemli rolünü vurguladığını belirterek yarışma aracılığıyla Avrupa ülkelerinin ortak kültürel unsurları, aynı zamanda Avrupa kültürünü karakterize eden çeşitlilikle birlikte, Avrupa halkları arasında daha yakın etkileşime ve daha önemli karşılıklı anlayışa katkıda bulunduğunun altını çizdi.

“Kıbrıs, AKB kurumu aracılığıyla, AB'nin egemen ilke ve değerlerine, demokrasi ve barış ilkelerine,eşitlik ve kültürel haklar dahil, insan haklarına saygıya bağlılığını da vurguluyor.”

Kassianidou: “Kıbrıs, Avrupa Kültür Başkenti kurumu aracılığıyla, Avrupa Birliği'nin egemen ilke ve değerlerine, demokrasi ve barış ilkelerine, eşitlik ve kültürel haklar dahil, insan haklarına saygıya olan bağlılığını da vurguluyor.” Kassianidou sözlerini “Şehirlerin Kültür Başkenti ünvanını alma konusundaki ilgisi tesadüfi değil, çünkü ekonomik faydaların yanı sıra Avrupa işbirliği ve fikir alışverişi de teşvik ediliyor. Aynı zamanda şehirlere kültürel miraslarını sergileme ve kültürel diyalog ve vatandaş katılımı yoluyla yaratıcılığı ve sanatı geliştirme fırsatı veriliyor” diyerek tamamladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkan Vekili Nikolaos Isaris, "Son kırk yıldır, Avrupa Kültür Başkentleri girişimi Avrupa'nın kültürel çeşitliliğinin zenginliğine ışık tuttu ve Avrupa şehirlerini kendi benzersiz karakterlerini, tarihlerini ve kültürel kimliklerini öne çıkarma konusunda güçlendirdi. Aynı zamanda girişim Avrupa vatandaşları arasında karşılıklı anlayışı ve kültürlerarası diyaloğu teşvik ederken, aynı zamanda daha güçlü bir kolektif Avrupa aidiyeti duygusunu teşvik etti(ortak tarih, dayanışma, demokrasi, ifade ve hareket özgürlüğü ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele gibi Avrupa değerlerini içeren işaretler)

Attard: “2030'a giden yol, Kıbrıs'ın ve bir Kıbrıs şehrinin yalnızca Avrupa ile kültürel bir bağlantı noktası olarak değil, aynı zamanda performanları, sanatçıları ve toplum kesimlerinin küresel sahnede daha da parlaması için başka bir fırsat olacak”

Uzman Grup Başkanı Anthony Attard ise “Bu yılın AKB girişimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Melina Merkouri tarafından kaydedilen gün kırk yıl sonra, Avrupa, şehirleri ve performansı gibi gerçekten de değişti, ancak Avrupa'nın kültür yoluyla sürekli yakınlaştırma misyonunu her zamankinden daha acil olmasa da hala varlığını koruyor. 2030'a giden yol ve onun kullanımı, Kıbrıs'ın ve bir Kıbrıs şehrinin yalnızca Avrupa, bölgesel ve ötesiyle kültürel bir bağlantı noktası olarak değil, aynı zamanda performansının, sanatçılarının ve bölümlerinin yaratıcı kişiler olarak küresel sahnede daha da parlaması için başka bir fırsat olacak. Panel olarak görevimiz, her teklifin aşağıdaki altı kritere göre analiz edilmesi: uzun vadeli stratejiye katkı, kültürel ve geleneksel içerik, Avrupa boyutuna erişim, yönetim ve sunma kapasitesi" dedi.