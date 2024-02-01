Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2,6 milyon Euro bağışladı

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 31 Ocak 2024'te alınan 2,6 milyon Euro tutarındaki mali katkı nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür etti.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında Birleşmiş Milletler'in himayesinde yapılan bir anlaşmayla kuruldu. Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Belirlenmesi ve Cenazelerinin İadesine ilişkin KŞK Projesi 2006 yılında faaliyete geçti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.

Şu ana kadar AB, Kayıp Şahıslar Komitesi operasyonlarının 38,5 milyon Euro'sunu finanse etti ve Komite'nin en büyük mali katkısını sağlayan ülke oldu.

Şu ana kadar her iki Kıbrıs toplumundan da 1.044 kayıp kişinin kimliği belirlendi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine teslim edildi.

CMP, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçıların desteğine güveniyor.