Avrupa Araştırması: Kıbrıslı Türklerde yaşamdan memnuniyet % 65

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorun olarak ‘ekonomi’ öne çıktı.



Pandemi öncesi ilke kıyaslandığında 17 puanlık bir artış ile “ekonomi” %51 oranında en önemli sorun olarak gösterildi.



Neredeyse toplumun tamamı (% 96) Koronavirüs salgınının çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor .



Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’na % 35 ve Avrupa Komisyonu’na %34 oranında duyduğu güven, AB 27 ortalamasının 14 puan altında kaldı.



% 64 “demokrasinin işleyişi”nden şikayetçi

YENİDÜZEN Haber Merkezi



Kıbrıslı Türkler “yaşamdan memnuniyet” araştırmasında Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde kaldı. Kıbrıslı Türkler, 2021 yılında % 65 oranında hayatlarından memnun olduğunu dile getirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise memnuniyet oranı % 79 olarak dikkat çekti.

Hollanda % 94 memnuniyet oranı ile birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi % 93’le Danimarka, % 91’le İsveç izledi.

Kıbrıslı Türklerde demokrasinin işleyişine yönelik memnuniyet oranı da % 34 olarak dikkat çekti. % 64 “demokrasinin işleyişi”nden şikayetçi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin düzenli olarak yaptırdığı “Standart Eurobarometer 94” kamuoyu araştırmasında, Kıbrıs Türk toplumunun düşünceleri de ölçüldü.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlan rapora göre, araştırma 12-18 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Avrupa Birliği 27 üye devletin nüfusu yanı sıra araştırmasını 5 aday ülke ve İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre ayrıca Kıbrıs Türk Toplumu ve Kosova kara bölgesini de içerecek şekilde yapıyor.



Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması Lipa Consultancy tarafından yürütüldü, nüfusu temsil

edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla görüşmeler yapıldı. Önceki senelerden farklı olarak araştırma Covid-19 pandemisine denk gelen dönemde yapıldı.





Yaşamdan memnuniyet: % 65

Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2021 yılında %65 olarak görülmektedir. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %79 olan Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer almıştır



En önemli sorun: Ekonomi

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorun olarak ekonomik durum 2019 yılı pandemi öncesi ile kıyaslandığında 17 puanlık bir artış ile %51 oranında en önemli sorun olarak gösterilmektedir.



Pandeminin bir sonucu olarak düşünebileceğimiz bir diğer en önemli sorun sağlık ve sosyal güvenlik (%46) olduğu belirtilmiştir. Bunların devamında ise işsizlik (%27), fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (%18), eğitim sistemi (%18) ile ilgili konuların ön plana çıktı. Araştırma ‘Cenevre Zirvesi’ öncesinde yapıldı, Kıbrıs sorunu sorunlar içerisinde 6’ncı sırada yer aldı.

Kişilerin gündemindeki en önemli konular incelendiği zaman % 38 ile sağlık ve sosyal güvenlik birinci sırada en önemli sorun olarak yer aldı.

Bunu ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik izledi.





Koronavirüs endişesi



Neredeyse toplumun tamamı (% 96) Koronavirüs salgınının toplumumuz için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor. Kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağını söyleyenler % 87 civarında belirlenmiştir.



AB’ye güven azaldı



Mart 2021 yılında yapılan araştırmada, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği kurumlarına yönelik duyulan güveni azaldı. Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’na % 35 ve Avrupa Komisyonu’na %34 oranında duyduğu güven, AB 27 ortalamasının 14 puan altında kaldı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerin gözündeki imajında önceki yıllardakine kıyasla düşüşler yaşanmıştır. 2019’da katılımcıların 56%’si genel olarak Avrupa Birliği’nin çok olumlu veya olumlu bir imaj uyandırdığını belirtirken, 2020’de %39, 2021’de ise bu oran %48 olarak seyretmiştir.



Avrupa Birliği ile ilgili imaj sorgulamasında elde edilen bulguların aksine, Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile ilgili sunulan ifadeler arasında `AB Üye Devletleri arasında barış` ifadesi AB 27’de %30 ile ilk sırada yer alırken, Kıbrıs Türk toplumunda da en yüksek oranlar arasında %16 oranı ile sonuç bulmuştur.





% 64 “demokrasinin işleyişi”nden şikayetçi

Kıbrıslı Türklerde demokrasinin işleyişine yönelik memnuniyet oranı da % 34 olarak dikkat çekti. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının 21 puan altında kaldı. Adanın kuzeyinde demokrasinin işleyişinden şikayetçi olanların oranının % 64’e yükselmesi araştırma sonuçlarına yansıdı.