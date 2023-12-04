Avlanmaya yasak bölgede avlandı, para cezasına çaptırıldı

Lefkoşa'da bir avcı dün avlanmaya kapalı bölgede avlandığı tespit edilerek, idari para cezasına çaptırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda 42 yaşındaki C.K., Kanlıköy Barajı'na 500 metreden daha yakın mesafede avlandığı tespit edildi. Söz konusu kişi, idari para cezasına çaptırıldı.

Av haritasına göre, baraj ve göletlerin 500 metre uzağında avlanılması gerekiyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.