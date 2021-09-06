Avın ilk gününde yaralanma, saçma gözüne isabet etti

Bostancı’da sakin 38 yaşındaki Cezar Semerci, dün Bostancı- Güneşköy arasında avlandığı sırada, saat 07.30 sıralarında meçhul avcılar tarafından atılan tüfekten çıkan saçmaların gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Semerci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı, soruşturma devam ediyor.

Bu arada ülke genelinde II. İnce Av kapsamında dün yapılan denetimler sonucu 2 kişinin Yuvacık köyünde ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.