Avcı ve Hasgüler teminatla serbest

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet aldıkları" iddiasıyla Cuma akşamı tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkışında basına konuşan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, "Alnımız ak, başımız dik" dedi.

Mahkemede yeni bulgular aktaran polis, Hasgüler ile ilgili rüşvet iddiasının 4 bin Dolardan, 8 bin Dolar'a yükseldiğini söyledi.

İki isim 50'er bin TL teminat ve KKTC vatandaşı iki kefilin 1'er milyon TL kefaletiyle serbest bırakıldı.

Tutuklandığı gece rahatsızlandığı gerekçesiyle Lefkoşa'da hastaneye kaldırılan Avcı, ilk kez tutuklu şekilde Lefkoşa Kaza Magkemesi'ne geldi. Avcı, önceki davada gıyabında yargılanmıştı. Her iki isim de 3 gün süreyle tutukluluk almıştı.

Avcı ve Hasgüler, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi izninin YÖDAK’tan hızlıca onay alabilmesi için KTSÜ Genel Sekreteri Serdal Gündüz’den toplamda 14 bin Dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Avcı'nın aldığı rüşvet miktarının 10 bin Dolar, Hasgüler'in ise 4 bin Dolar olduğu iddia ediliyor. Hasgüler ve Avcı; “İrtikap“, “Görevi Yerine Getirmeme Karşılığında Para Kabul Etme“, “Kamu Görevinde Görevli Kişinin İhtimas Karşılığında Para Alması“, “Suç Gelirlerini Aklama” suçlamalarıyla yargılanıyor.