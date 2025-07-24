Avcı: “Kameralar sustu, sürat yeniden can almaya başladı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, 2006 yılında yollara yerleştirilen sabit görüntülü radar (kamera) sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte ülkede sürate bağlı ölümlerin yıllar içinde ciddi şekilde azaldığını hatırlatarak, son iki yıldır radar cezalarının uygulanmamasının trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Avcı, kameralar sayesinde geçmişte süratten kaynaklı ölümlerin 28’den önce 15’e, ardından da 5’e kadar düştüğünü, toplam kaza, yaralanma ve ölüm sayılarında ciddi azalmalar görüldüğünü belirtti. Bu olumlu tablonun kamera sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla sağlandığını vurgulayan Avcı, “Süratin ve süratten ölümlerin azalmasında kamera kayıtlarıyla verilen ceza puanları etkendi. Kameralardan gelen ceza puanlarını alan sürat meraklısı sürücüler, 100 puana çıkıp ehliyeti kaybetme endişesiyle süratini her yolda kontrol etmek zorunda kalıyordu.” ifadelerini kullandı.

Ancak son iki yıldır, nedeni açıklanmayan bir şekilde özel şirketlerin hiçbir sürücüye sürat nedeniyle ceza puanı göndermediğini belirten Avcı, bu durumun sürat alışkanlığını yeniden teşvik ettiğini ifade etti. “Cebinde hiç sürat cezası olmayan sürücü de tüm yollarda sürat zevkini (!) yaşamaya başlamıştır. Bu kişiler, polis radarına takılsa bile ilk alacağı puana kadar hür olarak araba kullanmaya devam edebilmektedir.” dedi.

2024 yılında süratten kaynaklı 28 ölümlü trafik kazası yaşandığını, 2025 yılı içinde ise bugüne kadar 13 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Avcı, bu rakamların yıl sonunda 25’e ulaşmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Süratli sürücülerin trafikte adeta “savulun ben geliyorum” zihniyetiyle hareket ettiğini ifade eden Avcı, “Sağ şeridi alan süratli sürücüler 120-140 km/saat hızla giderek, önündeki 100 km/saatle ilerleyen araçlara ışık yakarak, arkadan bagaja kadar yaklaşarak ‘çekil yolumdan’ tehdidi yaratmakta, adeta taciz etmektedirler. Ayrıca şeritler arasında zikzak yaparak araçların arasından süratle ilerlemektedirler.” diye konuştu.

Bu tür davranışların yolları her geçen gün daha tehlikeli hâle getirdiğine dikkat çeken Avcı, kameraların çalıştırılmaması ve ceza puanlarının sürücülere iletilmemesinin kazaların artmasına neden olduğunu vurguladı. Son iki yılda sürate bağlı kazalarda toplamda 48 ve 51 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Avcı, kameraların devrede olmamasının bu ölümlere dolaylı katkı sağladığını vurguladı.

Dr. Mehmet Zeki Avcı, “Kazalar, bu sorunun büyümesine katkı konarak azalmaz, önlem alınarak azalır.” diyerek yetkilileri radar ceza sistemini yeniden aktif hâle getirmeye çağırdı.