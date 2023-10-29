Av ihlallerle başladı

2023 yılı Büyük Av Mevsimi başladı. Avcıların, 13 gün avlanılabilecek büyük av mevsiminin ilk gününde herhangi bir avcı yaralanmadı öte yandan Polis tarafından ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri sonucu aşağıdaki yasal ihlaller tespit edildi.

- Ergazi'de bir avcının 14 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandığı,

- Ötüken'de bir avcının meskun mahale 250 metreden daha az mesafede kanunsuz olarak avlandığı ve

- Boğaztepe - Yarköy arasında 13 numaralı av bölgesi içerisinde ise bir avcının, beraberinde en fazla üç köpekle avlanması gerekirken, beraberindeki altı köpekle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Kanunsuz avlandıkları tespit edilen avcılara idari para cezası kesildi.