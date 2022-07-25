Av. Ata Dayanç adına HUKUK ÖDÜLÜ verilecek

49 yıllık meslek geçmişiyle Kıbrıs Türk halkının saygın hukukçularından biri olarak tanınan Lefkoşa Mahalli Barosu önceki dönem başkanlarından Av.Ata Dayanç adına Dayanç Ailesi bir "Hukuk Ödülü" koydu. Hukuk ödülü, son 18 ay boyunca Kıbrıs'ın kuzey coğrafyası üstünde iz bırakan herhangi bir yasa, hukuk fiili, kesinleşmiş yargı kararı, hukuk eylemi, hak arayışı veya hukuk dayanışması örneği için verilecek. Herkese açık olan ödül için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Yarışmaya katılım şahsi olabileceği gibi, kurumsal da olabilecek. Ödüle layık görülen çalışma, 1 Ekim 2022’de kamuoyuna açıklanacak. Ödüle katılacak olanların hak veya hukuk fiilini yazı ile anlatmak dışında, belgelendirmesi de arzulanıyor. Jürinin "en anlamlı" olarak belirleyeceği başvurunun sahibine 10 Bin TL para ödülü verilecek. AV. ATA DAYANÇ HUKUK ÖDÜLÜ

ÖDÜLÜN AMACI: Lefkoşa Mahalli Barosu önceki dönem Başkanlarından ve Lefkoşa Barosu kıdemli üyesi olan rahmetli Av.Ata Dayanç‘ın 49 yıllık saygın meslek geçmişini yaşatmak, hukuk mesleğinde kuşaklar arasında bağ oluşturmak, KKTC üstünde yaşanan ve yaşanmakta olan olumlu hak ve hukuk fiilerini belgelemek ve bunu topluma mal etmek ve bu ödülle hukuğun üstünlüğü ilkesinin doğruluğunu teşvik etmektir.

ÖDÜLÜN KONUSU: Ödüle konu olacak başlık altında Kıbrıs Türk halkını etkileyen bir hak ve hukuk fiilinin maddi delillerle ilişkilendirilmiş olması beklenmektedir.

KATILMA KOŞULLARI: Ödüle 1 Ocak 2021 - 1 Temmuz 2022 arasındaki karar ve hukuki fiiler esas alınacaktır.

Hak ve/veya hukuk fillinde söz konusu olayı anlatan bir metin ve varsa basın küpürlerinin kapalı bir zarf içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Ödül adayı çalışmalar, 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14:00’e dek;



Lefkoşa Mahalli Barosu

c/o Av. Hülya Sönmez

Lefkoşa Kaza Mahkemesi

Lefkoşa

adresine yollanmalı ya da elden teslim edilmelidir.

Ödül kazanan hak ve/veya hukuk fiili, 30 Eylül 2022 Cuma günü kamuoyuna duyurulacaktır.



ÖDÜL JÜRİSİ: Jüri, Kıbrıs Türk Barolar Birliği önceki dönem Başkanlarından Av. Mustafa Ö. İnan başkanlığında, Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Av.Arzu İzveren, Av. Hülya Sönmez, Prof. Dr. Kenan Mortan ve Dayanç Ailesini temsilen Ebru Dayanç-Köprülü‘den oluşmaktadır.

ÖDÜL: Jüri, en an anlamlı olarak seçeceği hukuksal etkinliğe 10.000 TL ödül verecektir.