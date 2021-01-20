Atun’dan BRT’ye tepki: “Bana sansür uyguluyorlar”

UBP Milletvekili Sunat Atun, devletin resmi televizyonu BRT’nin bir süredir şahsına ‘sansür’ uyguladığını iddia etti, Başkanı olduğu Meclis’teki Bütçe Komitesi’ndeki görüşmelerle ilgili haberlerde kendisine yer verilmemesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Atun, iki devlet ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve BRT’deki haberleri yan yana koyarak, bir de fotoğraf paylaştı.

Twitter‘dan paylaşım yapan Atun, “Devletimin gözbebeği BRT’nin, bir süredir şahsıma uyguladığı sansürleme – kısıtlama – vb gayretlerinin son örneği, bugün de kendini tekrarladı” ifadelerini kullandı.

Sayın muhteremler bunu sürdürmeye, biz de izlemeye devam edelim” dedi.