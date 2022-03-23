Atun: Lüks tüketime olan vergiyi güncelledik

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkollü içkideki artışı Yenidüzen’e doğruladı, “Lüks tüketime yönelik vergiyi güncelledik” dedi.

Atun, alkollü içki ve sigara fiyatlarının güney Kıbrıs ve Türkiye’nin çok gerisinde olduğunu belirterek, “Bira bizde 10 liraydı, Türkiye’de 22.5, güneyde 24’e yakın. Sütten ucuz bira satılıyordu” diye konuştu.

Bütçe açığının bu sene 4.6 milyar TL’ye çıkmasının beklendiğini, Kıb-Tek’in durumun ortada olduğunu söyleyen Atun, “Tedbir almak şart, kamu kurumları, sosyal sigortalar ve belediyeler de ağır borçlu” diye konuştu.

İÇKİYE FAHİŞ FON