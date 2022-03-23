İÇKİYE FAHİŞ FON

Maliye Bakanlığı, alkollü içkilere Fiyat İstikrar Fonu üzerinden fahiş artış getirdi.

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre rakı ve viskide litre başına 13 TL olan fon 50 TL’ye çıkarıldı.

Şarabın litre başına 4 TL olan fonunun ise 20 TL’ye yükseltildiği öğrenildi.

Yenidüzen’e konuşan ülkenin önemli alkollü içki ithalatçılarından biri “Bu düzenleme ile 80 TL’ye satılan bir alkollü içkinin fiyatı 130 TL’ye çıkacak” bilgisi verdi.

Sektör temsilcileri bu düzenleme ile fiyatların güneyin de üzerine çıkabileceğini belirtti.

İçkiye yönelik fonun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in mali açığını kapatmaya yönelik düzenlendiği iddia edildi.

Cahit: Fabrikadan alımı durdurduk

Arden Gıda yöneticilerinden Can Cahit, yapılan yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi, birada daha önce litre başına 3 TL olan fonun 15 TL’ye çıktığını söyledi.

Cahit, 30 LT fıçı bira ürünlerine yönelik verginin ise 3.5 TL’den 17.5 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Viski, tekila ve rakı ürünlerinde ise LT başına alınan fonun 13 TL’den 50 TL’ye çıktığını kaydeden Cahit,

“Görünen o ki, şu anda 9 TL olan bira fiyatı iki katına çıkacak, 18 TL’ye yükselecek” dedi.

Cahit, şu anda fabrikadan alımı durdurduklarını belirterek, “Ciddi kaos ortamı var. Bu durum küçük esnaf ve barları zorlayacak. Eskiden 30 TL’ye içilen içkinin fiyatı 50 TL’ye çıkacak” şeklinde konuştu.

Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.