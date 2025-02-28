Atina'da binlerce kişi sokağa döküldü

Yunanistan'da iki sene önce bugün meydana gelen tren kazasında 57 kişi kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün binlerce kişi sokağa döküldü.

Tempi’deki tren kazası trajedisinin üzerinden iki yıl geçerken, Yunanistan genelinde, 57 kişinin anısına ve adalet talebiyle anma etkinlikleri, mitingler ve gösteriler düzenleniyor.