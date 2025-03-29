Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
Mağusa'da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir kişi tutuklandı.
A+A-
Mağusa'da bugün bir spor salonu içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 44 yaşındaki kişi tutuklandı.
Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
29.03.2025 tarihinde, saat 14.15 sıralarında, Gazimağusa’da bir spor salonu içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek rahatsızlık yapan M.Ç.(E-44), polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Bu haber toplam 434 defa okunmuştur