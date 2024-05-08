Ataser, KTMMOB Genel Başkanı Aysal’ı ziyaret etti

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, Genel Başkan Seran Aysal ile görüştü.

Birlik binasında gerçekleşen görüşmeye, KTMMOB Yönetim Kurulu Faal Üyesi Celal Devrim Önen ve LAÇ Belediyesi İmar Bölümü Sorumlusu Barış Ülbar da katılım gösterdi.

LAÇ Belediyesi Başkanı Fırat Ataser görüşmede; belediyenin yapmayı hedeflediği projeler ve bölgeye yapmayı planladığı büyük ölçekli yatırımlar hakkında bilgi paylaştı. Çalışmalarla ilgili KTMMOB ve bağlı Odaların katkısını talep eden Ataser, KTMMOB’nin sürecin tarafı olmasını, görüşlerinden ve önerilerinden yararlanmak istediğini vurguladı.

Genel Başkan Aysal da görüşmede; söz konusu projelerin ve bölgeye yapılacak alt ve üst yapı yatırım projelerinde LAÇ Belediyesi’ne KTMMOB ve bağlı Odalar tarafından katkı ve destek verilmesinin aynı zamanda denetlenmesinin meslek örgütünün görevi olduğunu belirtti.

Bilgilerin paylaşılmaya başlamasıyla projelere diğer ilgili örgütlerin de katkı koyacağı çalışmalara en erken zamanda başlanmasında görüş birliğine varıldı.