Ataoğlu: “Lefke bölgesinde içme suyu arayışı olumlu sonuçlandı"

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin Çamlıköy tepelerinde yürüttüğü araştırma ve sondaj çalışmaları neticesinde içme suyuna ulaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke bölgesinin içme suyu ihtiyacına yönelik yapılan sondaj çalışmasının başarıyla sonuçlandırıldığını açıkladı.

Lefke Belediyesi’ne içme suyu sağlayacak çalışmaya emek veren Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak'a, mühendislere ve diğer ekip üyelerine teşekkür eden Ataoğlu, su kaynaklarının dikkatli ve idareli kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, yeraltı suyunun sonsuz bir kaynak olmadığını da anımsatarak, “Su, her birimizin sorumluluk bilinciyle koruması gereken hayati bir nimettir” dedi.

Bu dönemde özellikle küresel iklim değişikliği ve kuraklık risklerinin arttığına işaret eden Fikri Ataoğlu, suyu tasarruflu kullanmanın, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluk olduğunu da vurguladı.

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin ülke genelindeki çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Ataoğlu, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması adına yürütülen her çalışmaya hükümet olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.