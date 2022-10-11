“Ataoğlu kapı kapı gezerek Akpınar için iş vaadinde bulundu, tehdit etti, para dağıttı”

Ertuğrul SENOVA

Müdahalelerle anılan “Üst’El” Hükümeti’nde, şimdi de koalisyonun küçük ortaklarından Demokrat Parti’nin (DP) “Genel Sekreterlik” seçimine müdahale edildiği iddia ediliyor.

Hafta sonu gerçekleşen “Genel Sekreterlik ve Merkez Yönetim Kurulu” seçimlerinde, DP Milletvekili Serhat Akpınar DP Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Ancak Akpınar’dan önce DP Genel Sekreterlik görevini yürüten ve son seçimlerde aynı göreve talip olan Hakan Cenapoğlu, genel sekreterlik seçimine bizzat Genel Başkan Fikri Ataoğlu tarafından müdahale edildiğini iddia etti.

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, söz konusu iddialara ilişkin YENİDÜZEN’in ısrarlı çağrılarını yanıtsız bıraktı.

“Ataoğlu kapı kapı gezerek iş vaadinde bulundu, işten çıkarmakla tehdit etti, para dağıttı”

YENİDÜZEN’e konuşan Cenapoğlu, Ataoğlu’nun “kapı kapı gezerek Serhat Akpınar için oy istediğini, Parti Meclisi üyelerinin ailelerine devlet işi vaadinde bulunduğunu, hali hazırda işe girenleri ise işten çıkarmakla tehdit ettiğini ve para dağıttığını” öne sürdü.

“Tosunoğlu’na bakanlık, Akpınar’a genel sekreterlik sözü verdi”

İddia ettiği müdahalenin, geçtiğimiz hafta yaşanan YDP kriziyle bağlantılı olduğunu savunan Cenapoğlu, “YDP’nin çekilmesiyle UBP-DP Hükümeti’nin kurulması ve DP’ye iki bakanlık verilmesi öngörülüyordu. Bu kapsamda Hasan Tosunoğlu’na bakanlık sözü, Akpınar’a ise genel sekreterlik sözü verildi, seçime müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık yapan bir arkadaş seçim günü oradaydı”

Tek müdahalenin Ataoğlu tarafından yapılmadığını da iddia eden Cenapoğlu, soru üzerine, “TC Elçiliği’nden de müdahale gelmiş olabileceğini az çok tahmin ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık yapan bir arkadaş seçim günü oradaydı. Birkaç müdahalede bulunduğuna dair ciddi istihbaratlar aldım” dedi.

Cenapoğlu’nun iddiaları…

“Baskı daha çok seçmene yönelikti”

Müdahaleye uğradığını iddia ettiği genel sekreterlik seçimiyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hakan Cenapoğlu, “Baskı daha çok seçmene yönelikti. Bana yönelik bir adım atmadılar, tavrımı biliyorlar. Çünkü bir önceki seçimlerde bana da baskı uygulamışlardı ama çekilmemiştim” ifadelerini kullandı.

“Müdahaleyi bizzat Ataoğlu yaptı”

“Parti Meclisi üyeleri üzerinde inanılmaz bir tehdit ve baskıda bulundular, her türlü girişimde bulundular” diyen Cenapoğlu, “Bunu bizzat genel başkan Fikri Ataoğlu yaptı. Çünkü Serhat Akpınar’a verilmiş bir sözü vardı. İkisi kendi aralarında anlaşmıştılar” iddiasında bulundu.

“Tek müdahalenin Ataoğlu tarafından yapılmadı”

Tek müdahalenin Ataoğlu tarafından yapılmadığını da iddia eden Cenapoğlu, soru üzerine, “TC Elçiliği’nden de müdahale gelmiş olabileceğini az çok tahmin ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık yapan bir arkadaş seçim günü oradaydı. Birkaç müdahalede bulunduğuna dair ciddi istihbaratlar aldım” dedi.

“YDP çekilecek, UBP – DP Hükümeti kurulacaktı”

Müdahalenin, Üst’El Hükümeti içerisinde geçtiğimiz hafta yaşanan YDP kriziyle bağlantılı olduğunu iddia eden Cenapoğlu, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz hafta YDP’nin hükümetten çekilme ihtimali vardı. O problemli süreçte UBP-DP Hükümeti’nin kurulabileceği ön görülmüştü. Bu durumda DP’ye 2 bakanlık düşecekti. Hasan Tosunoğlu’nun bakan, Serhat Akpınar’ın da genel sekreter olması yönünde anlaşmaya vardılar.”

“İnsanların evlerine gidildi, işe alma sözleri verildi, işten çıkarma tehditleri yapıldı”

Fikri Ataoğlu’nun Parti Meclisi üyelerinin evlerine kadar gittiğini öne süren Cenapoğlu, iddialarını şöyle sürdürdü:

“İnsanların evlerine gidildi, işe alma sözleri verildi, işe alınanları ise işten atmakla tehdit ettiler. Paralar dağıtıldı. Hükümetin istihdam kapısı açacağı noktalara istihdam yapmayacaklarına dair tehdit ettiler.”

“Akpınar’a verilen bu söz, partinin geleceğini hiçe saymak anlamına geliyor”

“Serhat Akpınar’a verilen bu söz, partinin geleceğini hiçe saymak anlamına geliyor” diyen Cenapoğlu, “Akpınar’ın örgütlere kadar inip, sorunları dinleyebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu sorarak şöyle devam etti:

“Bunu yapamayacağını herkes biliyor. Genel Sekreter örgütlerden sorumlu kişidir. Serhat Akpınar halka nasıl dokunacak? Şikâyetlere nasıl yanıt verecek? DP’yi nasıl büyütecek?”