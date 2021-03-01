Atamalar tam gaz devam ediyor

Görevden alma ve atamalar tam hız devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarda yeni atamalar ilan edildi. Görevden alınanlar arasında Sağlık eski Bakanı Ali Pilli'nin eşi Emine Pilli de var.

Buna göre DP’ye bağlı Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Emine Pilli görevinden alındı. Pilli’nin yerine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevine Nazım Ced atandı.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Emirali Çobanoğlu da görevden alındı. Çobanoğlu’nun yerine Elif Pekri atandı.