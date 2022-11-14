Atamalar hız kesmiyor

UBP-DP ve YDP hükümetinin atamaları hız kesmiyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü'nden Emir Akyıllar, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürlüğünden Nazım Ced, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürlüğünden Mutlu Ateş ve Turizm Planlama Dairesi müdürlüğünden Osman Şeker görevlerinden alındı.

Bunun yerine sırasıyla Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne Abdullah Aktolgalı, Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'ne Tankut Rıfkı, Tiyatrolar Müdürlüğüne Nazım Ced ve Turizm Planlama Dairesi müdürlüğüne Mazlum Kortaş atandı.