Atalay:  “Ülke sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümeti gerek”

Yeni hükümet oluşumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle görüşüyor. İlk görüşme Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yapıldı. YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Atalay, “Ülkenin ciddi sorunları var ve hükümetsiz, vicdanen de rahatsızız. Ülke sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümeti gerek. İlkeler çerçevesinde ülke sorunlarını çözecek her hükümete destek vermeye hazırız. Her tarafta, içeride veya dışarıda olmaya hazırız.” dedi.

İstikrarlı, güvenilir ve iradeli bir yapıya acil ihtiyaç olduğunu kaydeden Atalay, siyasi arenada farklı arayışlar olduğunu belirterek, “Görüşmelerin sürmesinden, herkesin arayış içinde olmasından umutluyuz. Cumhurbaşkanı da bu durumdan rahatsız. Biz ülkeyi rahatlatacak hükümet istiyoruz. Şekli şemali nasıl olur önemli değil, bu hükümetin her yerinde oluruz, yeter ki ülke sorunları çözülsün, geleceğe umutla bakalım.” şeklinde konuştu.

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"Durum değerlendirmesi yapıldı"