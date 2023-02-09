Atalay: 2 cesede daha ulaşıldı

YDP Milletvekili Talip Atalay, İsias Otel enkazından 2 cesede daha ulaşıldığını açıkladı, detay paylaşmadı.

BRT’ye konuşan Atalay, “Çok üzgünüz…” dedi. “Son çocuğumuza kadar gideceğiz. Son vatandaşımızı alıncaya kadar çalışmalara devam ediyoruz” diyen Atalay, “Çok hızlı çalışıyoruz. Mucize istiyoruz. Enkaz çok kötü...”şeklinde konuştu.