“Asya Gönülleri”, Sağlık Bakanlığı’na yürüyor

SMA hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, yarın Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapılacak.

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu.

Yürüyüş, yarın saat 10.00’da Dereboyu’ndaki trafik ışıklarından başlayacak ve talepler karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı önünde eyleme devam edilecek.

Asya Bebek için ayrıca yarın sabah 10.00'da 5 ilçede de eylemler yapılacak.

YKP destek verdi, tüm halkı sokakta olmaya çağırdı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Asya bebeğin sağlık hakkı için yapılacak eyleme destek belirtti, katılım çağrısı yaptı.

YKP Sekretaryası’ndan yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışının temelinde olması gereken ücretsiz, kaliteli, parasız sağlık ve eğitim hakkının çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinde mevcut olmadığı öne sürülerek, ilaç bulamama, zamanında sağlık hizmeti alamama gibi şikayetlerin sürekli gündemde olduğu ve pandemi döneminde de arttığı belirtildi.

Bu dönemde SMA gibi tedavisi zor ulaşılır ve ciddi parasal kaynak gerektiren nadir hastalıkların da yeni doğan çocuklarda daha sık görülmeye başlandığı ve bu hastalıkların sürekli takip edilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, mevcut yönetimin bu sorumluluğu anlamadığı savunuldu.

Asya bebeğin babası YENİDÜZEN’e konuştu: “Üç hafta geçti, kızımızın ölmesini mi bekliyorlar?”