Asya bebek Makarious Hastanesi'nde

SMA hastası Asya Polatlı, gen tedavisi yapılabilmesi için Kıbrıs'ın güneyinde Makarios Hastanesi'ne ulaştı.

Türkiye'den ambulans uçakla yola çıkan Asya bebek, gerekli testlerin yapılarak, tedavisinin başlaması için az önce ambulansla hastaneye geldi.

Hatırlanacağı üzere Asya bebek, bu sabah gen tedavisinin yapılabilmesi için Yunanistan üzerinden Kıbrıs’ın güneyine gelmek için yola çıkmıştı.

Asya bebeği taşıyan uçağın Larnaka Havaalanı’na inmişti.

Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparişinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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