Asya bebeğin ilacı güneyde sipariş edildi

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparşinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyindeki Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün Rum Nevroloji ve Genetik Enstitüsü’nü ziyareti sırasında, SMA hastalığı bulunan ve şu anda Ankara’da ilaç tedavisi gören Asya bebeğin durumuna ilişkin soruları yanıtladığını yazdılar.

Habere göre Hacipandelas, Asya bebeğin, Türkiye’den KKTC’ye döner dönmez Kıbrıs’ın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne” naklinin organize edileceğini, hastaneye getirilmesinin ardından ise gerekli bazı özel tetkiklerin yapılacağını ifade etti.

“Söz konusu tetkik ve tahlillerin sonuçlarının uygun çıkması durumunda, gen tedavisi için gerekli ilaç için ilgili şirketle iletişime geçilmiş olduğunu ve ilacın Kıbrıs’a getirileceğini” vurgulayan Hacipandelas, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü’nün Asya bebeğin babasıyla iletişime geçtiğini aktardı.

Gazete, Asya bebeğin babasının dün Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan ANT1 televizyonuna açıklamada bulunarak duyduğu mutluluğu dile getirdiğini de belirtti.

Habere göre, Asya bebeğin babası açıklamasında, çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapan Kıbrıs Rum hükümeti ve Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkür etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Küçük Asya’nın Tedavisi İçin Her Şey Hazır” başlığı altında verirken, Asya’nın tedavisi için gereken ilacın siparişinin verildiğini, her şeyin hazır olduğunu vurguladı.