Asya bebek için yardım konseri

SMA hastası Asya bebeğin tedavisine katkı amacıyla pazartesi akşamı Girne’de “Asya için +1” adı altında yardım konseri düzenleniyor.

Major Music Centre tarafından düzenlenen ve Todd's ve Arkadaşları müzik grubunun sahne alacağı yardım konseri, Girne Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de başlayacak.