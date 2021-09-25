Asya bebek için yardım konseri
SMA hastası Asya bebeğin tedavisine katkı amacıyla pazartesi akşamı Girne’de “Asya için +1” adı altında yardım konseri düzenleniyor.
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SMA hastası Asya bebeğin tedavisine katkı amacıyla pazartesi akşamı Girne’de “Asya için +1” adı altında yardım konseri düzenleniyor.
Major Music Centre tarafından düzenlenen ve Todd's ve Arkadaşları müzik grubunun sahne alacağı yardım konseri, Girne Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de başlayacak.
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Etiketler : asya bebek