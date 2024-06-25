Assange serbest bırakılıyor

Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın ABD yetkilileriyle yaptığı, hakkındaki bir suçlamayı kabul ederek serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.

52 yaşındaki Assange'ın tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Assange mahkeme salonuna çıkıp gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçlarını itiraf edecek.

62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.