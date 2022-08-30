Askerlerin, Kıbrıslı Rum çiftçiyi ‘taciz ettiği’ iddialarıyla ilgili BM soruşturma başlattı

Türk askerlerinin, Denia'daki tampon bölgeyi ihlal ederek, hayvanlarını otlatan Kıbrıslı Rum bir çiftçiyi taşlayarak taciz ettiğini gösterdiği iddia edilen video üzerine, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü soruşturma başlattı.

Çiftçi tarafından kaydedilen söz konusu videoda, silahlı askerlerin, Kıbrıslı Rum çiftçinin üzerine yürüdüğü ve taş attıkları görülüyor.

Kathimerini ile Cyprus Mail’de yer alan haberlere göre, söz konusu video üzerine, bu sabah Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet radyosuna (RİK) konuşan Denia Topluluğu lideri Christakis Panayiotou, Türk askerlerinin tampon bölgeye girdiğini öne sürdü.

BM düzenlemeleri, iki toplumdan askeri personelin silahlı olarak tampon bölgeye girmesini yasaklıyor.

Ancak videoda askerlerin tampon bölgeye girip girmediği net olarak görülmüyor.

BM, soruşturma başlattı

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, olayın ayrıntılarını vermedi ancak Twitter'da olayın soruşturma kapsamına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Herhangi bir sonuca varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasına izin vermeliyiz. UNFICYP için, BM tampon bölgesindeki sivillerin güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.