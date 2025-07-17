“Askeri yasak bölge ihlali” yapan zanlı cezaevine gönderildi
Lefkoşa’da “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan K.D., muhaceret işlemi yaptırmadan güneyden kuzeye geçtiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı, yeniden kuzeye giriş yaptığı sırada tespit edildi.
Lefkoşa’da “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan K.D., muhaceret işlemi yaptırmadan güneyden kuzeye geçtiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı, yeniden kuzeye giriş yaptığı sırada tespit edildi.
Mahkeme, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalıcı bağı bulunmayan K.D.’nin bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Lefkoşa’da meydana gelen “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan K.D. mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mehmet İş mahkemeye olguları aktardı.
Polis, 16.07.2025 tarihinde saat 18.41'de Kıbrıs’ın kuzeyinden gelip Kermiya geçiş noktasından aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan zanlının muhaceret işlemi yaptırmadan "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve izinsiz KKTC Topraklarından ayrılma" suçunu işlediğini söyledi.
Polis, zanlının aynı tarihte saat 20.23'te güneyden kuzeye giriş yaptığı esnada görevli muhaceret memuru tarafından tespit edildiğini belirtti.
Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Fransa vatandaşı olduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.