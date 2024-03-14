“Askeri suçlarla ilgili değişiklik acilen görüşülüp onaylanmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir dahil pek çok gazeteciye açılan davalara zemin oluşturan Askeri Suçlar ve Cezalar Yasası’nın değişmesinin, sadece gazetecilerin değil; daha çağdaş ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen tüm yurttaşların talebi olduğuna dikkat çekti.

Yazılı bir açıklama yapan birlik, CTP milletvekillerince hazırlanan ve Meclis’e sunulan Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin, ivedilik kararı alındığı 3 Ekim 2023’ten bugüne kadar ilgili komite gündemine alınmamış olmasının, iyi niyetle bağdaşmayacağına vurgu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

Basını ilgilendiren yasalar konusunda taleplerimize olumlu yaklaştığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere koalisyon ortağı partilerin başkanlarına ve milletvekillerine kamuoyu önünde bu yasa önerisini süratle görüşerek onaylanmasına destek vermesini talep ediyoruz.

Bir ülkede gazetecilerin tutuklu yargılanması, on yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını içeren yasayı, çağdaş dünyanın gereklerine uygun olarak ele alıp düzenlemek ülkemiz için büyük bir artı olacaktır.

Askeri Suçlar ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin yürürlüğe girmesinin takipçisi ve taraftarı olduğumuzu vurgular, hükümetin de benzer duyarlılığı göstermesini talep ederiz.”