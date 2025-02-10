Aşk, mizah ve bol kahkaha: Collective.Beat Komedi Gecesi 13 Şubat’ta Mağusada!

13 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Qlive Bar’da düzenlenecek olan Collective.Beat Komedi Gecesi ile kahkaha dolu bir gece gerçekleştirilecek.

Etkinliğin organizatörü ve sunucusu Hakan Çoban, gecede enerjisiyle sahne alırken, Ezgi Bertiz, Mehmet Birinci & Buse Yemen, Ataysounds, Ebru Osman ve Meyrem Tarık gibi komedyenler, aşkı, ilişkileri ve hayatın komik yanlarını sahneye taşıyacak. Etkinlikte ayrıca sürpriz bir konuğun katılımı ve dans gösterileri de yer alacak.

Etkinliğin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevgililer Günü’ne yalnız mı giriyorsunuz? Endişelenmeyin, 13 Şubat’ta saat 20.00’de Qlive Bar’da gerçekleşecek Collective.Beat Komedi Gecesi ile yalnızlık yerine kahkaha dolu, eğlenceli bir geceye adım atmaya davet ediyoruz!

Son dönemde Kıbrıs’ın kuzeyindeki komedi geceleriyle büyük ilgi gören Hakan Çoban, 6. etkinliğinde sizi eğlenceli ve renkli bir geceye davet ediyor. Etkinliğin organizasyonundan ve sunumundan sorumlu olan Hakan Çoban, geceyi sunucu olarak yönlendirecek ve enerjisiyle seyircileri coşturmayı hedefliyor.

Bu özel gecede, birbirinden yetenekli komedyenler sahne alarak aşkı, ilişkileri ve hayatın türlü saçmalıklarını kahkahalarla masaya yatıracak.

Ezgi Bertiz, keskin mizahıyla izleyenleri kahkahaya boğarken, Mehmet Birinci & Buse Yemen çifti ilişkilerin sırlarını sahnede gözler önüne serecek. Aşkın tatlı ve acı yanlarını komediyle süsleyecek olan ikili, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ataysounds ise müzikle kahkaha dozunu harmanlayarak geceye renk katacak. Ayrıca, Ebru Osman sahneye ilk kez çıkacak ve hayatını anlatacağı sıradışı hikayeleriyle herkesi şaşkına çevirecek. Meyrem Tarık ise hayatın karmaşasını kahkahalarla sıradanlaştırarak izleyenlere keyifli anlar sunacak.

Geceye, sürpriz bir konuğun da katılacağı ve dans gösterilerinin yer alacağı unutulmaz anlar eşlik edecek.

13 Şubat’ta Qlive Bar’da buluşalım, kahkaha garantili bir geceyi kaçırma!