Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, kanserden korunma adına İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşısının rutin aşı programına alınması gerektiğini ifade etti.

Dalkan, HPV’nin dünya genelinde cinsel yolla bulaşan en yaygın, rahim ağzı, penis, gırtlak kanseri gibi hastalıklara neden olan enfeksiyonlardan olduğunu ifade etti.

Dalkan, aşılamanın HPV’ye karşı en etkili koruma yöntemi olduğunu, ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde HPV aşısının devlet tarafından ücretsiz yapılmamasının ciddi sağlık risklerine ve kanser vakalarının artmasına yol açtığını kaydetti.

HPV aşısının hem erkek hem kadınlara tavsiye edildiğini belirten Dalkan, 9 -14 yaşları arasındaki çocuklara ve gençlere 6 ila 12 ay arası 2 doz, 15 yaşından büyük genç yetişkinlere ve erişkinlere 3 doz,

ilk dozdan sonra ikinci dozun 1-2 ay, üçüncü dozun da 6 ay sonra uygulandığını ifade etti.

HPV aşısı ile önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserini, halk sağlığı sorunu olarak gören Dünya Sağlık Örgütünün, tüm ülkelere rutin rahim ağzı kanseri taraması ve aşılama önerdiğini kaydeden Dalkan, Örgütün çalışmalarını 2030 yılında 15 yaşına gelmiş kadınların yüzde 90’ının aşılanması yönünde yürüttüğünü belirtti.

HPV aşısının Kıbrıs’ın kuzeyinde henüz rutin aşı programının bir parçası olmadığını ifade eden Dalkan, “Pahalı olan bu aşıya erişimin sağlanması devletin görevidir. HPV aşısının rutin aşı programının bir parçası haline ivedi getirilmelidir. Bu, genç nesillerin sağlığını korumak ve kanserden korumak için hayati öneme sahiptir” dedi.