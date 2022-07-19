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Aşı ve testler için merkezler açıklandı

Aşı ve testler için merkezler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, resmi tatil olan yarın, Koronavirüs testleri ile aşılarının yapılabileceği sağlık merkezlerini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, resmi tatil olan yarın, Koronavirüs testleri ile aşılarının yapılabileceği sağlık merkezlerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre 12 merkezde belirlenen saatlerde antijen veya PCR testleri yapılabilecek.

 Sinovac veya Biontech aşısı olmak isteyenler için:

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Test yapmak isteyenler için:

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