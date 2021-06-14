AŞI VAR, GÖZLER PLANDA

'Son kullanma tarihli’ aşılar için zaman ilerlemeye başladı ancak kimin, nerede, ne zaman aşılanacağı da henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, zamanı iyi kullanıp, hızlı hareket edilmesi gerektiğine değindi. Hem zamanlama, hem de yaş grupları, kronik hatsalar ve risk grubundaki çalışanlar için bir planın kısa sürede netleşeceğini belirtti.

“Johnson&Johnson aşısının bir ay süresi var. Bunun kullanımında daha hızlı olunması gerek. Bu nedenle yoğun bir mesai harcıyoruz. Gerekirse aşılanma için yapılan çalışmalarda mesaileri arttıracağız. Ek merkezler ve ek çalışma saatleri düşünülüyor. Diğer aşılarda zaman sıkıntımız yok”

Fehime ALASYA

Türkiye ile Kıbrıs’ın güneyinden Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca marka aşılarından oluşan 46 bin dozun üzerinde aşı geldi, ‘Aşılama planı’ ise açıklanmadı.

‘Son kullanma tarihli’ aşılar için zaman ilerlemeye başladı ancak kimin, nerede, ne zaman aşılanacağı da henüz netlik kazanmadı.

Tüm aşıların güvenilir olduğunu belirten Sağlık Bakanı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, zamanı iyi kullanıp, hızlı hareket edilmesi gerektiğine değindi. Hem zamanlama, hem de yaş grupları, kronik hatsalar ve risk grubundaki çalışanlar için bir planın kısa sürede netleşeceğini belirtti.

Oygar, söz konusu Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının içinde özellikle Johnson&Johnson aşısının son kullanım tarihine göre bir ay içinde tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Sinovac aşısıyla ilgili sürede sıkıntı bulunmadığını ifade ededen Oygar, AstraZeneca aşılarının ise birçoğunun yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Oygar, “Johnson&Johnson aşısının bir ay süresi var. Bunun kullanımında daha hızlı olunması gerek. Bu nedenle yoğun bir mesai harcıyoruz. Gerekirse aşılanma için yapılan çalışmalarda mesaileri arttıracağız. Ek merkezler ve ek çalışma saatleri düşünülüyor.” dedi.

Yol haritası bugün netleşecek

50 bin Sinovac, 21 bin (tek doz) Johnson&Johnson aşısı olmak üzere toplam 46 bin doz aşının yapımında nasıl bir yol izlenileceği konusunda dün de dahil olmak üzere yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Oygar, nasıl bir yol izleneceğine dair detayların bugün netlik kazanacağını anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Oygar, şu detayları paylaştı:

“Sinovaclar yaş sınırına göre yapılmaya devam edilecek. Bunun yanında kronik hastalığı olanlar ve hala aşı olmayan ve talepte bulunan 50 yaş üstüne de devam edeceğiz. Bazı yerlerde aşılamada 50 yaşın biraz altına inildi. Bunun yanında bazı kronik hastaların da aşılanması yapılıyor.

Açıklanan kriterlerde akabinde öncelikle riskli meslekler grubuna geçilecek deniliyordu. Turizm, öğretmenler, belediye çalışanları gibi... Bu gruplarda ise kimisi kronik hasta kimisi yaş seviyesiyle AstraZeneca aşılandı. Bu bağlamda ilgili yerlerden listeler aldık. Bu listeler belirlenip artık riskli meslekler grubunda aşılama başlanacak.”

AstraZeneca ile aşılama sürecek

Kıbrıs’ın güneyinden, 10 Mayıs tarihinde kuzeye gönderilen 6 bin doz AstraZeneca aşısının ise büyük bir kısmının ilk doz aşılamada kullanıldığını kaydeden Oygar, geri kalan miktar ile de hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanmanın süreceğini kaydetti.

“Toplumsal bağışıklık için daha fazla aşı şart”

Hangi marka aşının kimlere yapılacağına ilişkin de çalışmaların sürdüğünü anlatan Oygar, toplumsal bağışıklık için daha fazla aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Oygar, tüm bu çalışmaların hafta başında netleşeceğini anlattı.

Kıbrıs’ın kuzeyine 8 Haziran’da Türkiye'den gelen 50 bin doz Sinovac aşısı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 21 bin doz Johnson&Johnson aşısından sonra gözler Sağlık Bakanlığı aşılama programına çevrildi. Söz konusu iki marka yanında az bir miktar ise AstraZeneca aşısının hala Sağlık Bakanlığı elinde bulunduğunu belirtildi.