‘Aşı çok, sistem yok!’

Eğitimde aşılanma başladı, ‘tartışma’ bitmedi… Aşılanan veya randevusu olduğu halde aşılanamayan öğretmenler ‘sistemsizlikten’, ‘aşı listesine alınmayan’ Özel kreş, etüt merkezi ve okul öncesi kurum öğretmenleri ‘aşısızlıktan’ dert yandı…

Eğitim alanında aşılanma ilköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarda görevli öğretmenlerle başladı. Buna karşın pandemi dönemi ve yazda da büyük çoğunlukla hizmete devam eden özel kreş, etüt merkezi ve benzeri kurumlarda çalışan öğretmen ve personelin ne zaman program kapsamına alınacağı açıklanmadı.

Kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler ve yöneticiler, yüksek risk altında çalışmasına rağmen aşı planına alınmamasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, Eğitim Bakanlığı’ndan liste beklediklerini ifade ederken, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, listenin hazır olduğunu, önümüzdeki günlerde aşılanmanın başlayacağını söyledi

Uzun süredir aşılanmayı bekleyen eğitimciler ise dün başlayan süreçte sistemsizliğin baş gösterdiğinden yakındı. Kimisi randevusuna zamanında gitmesine rağmen ‘aşı bitti’ yanıtıyla karşılaştı. Sendikalar ise koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

Fehime ALASYA

Pandemide sürecin başından beridir eğitimde devamlılık adına aşılanmayı bekleyen öğretmenlerin aşı uygulanmasına dün başlandı.

Aşılanan veya randevusu olduğu halde aşılanamayan öğretmenler ‘sistemsizlikten’, ‘aşı listesine alınmayan’ Özel kreş, etüt merkezi ve okul öncesi kurum öğretmenleri ‘aşısızlıktan’ dert yandı…

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına başlanmasına karşın, pandemi sürecinde neredeyse hiç kapanmayan sektörler arasında yer alan kreş ve okul öncesi eğitim merkezlerindeki öğretmenlerin ne zaman aşılanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler ve yöneticiler, bu duruma tepki gösterdi. Yüksek risk altında çalıştığını ifade eden eğitimciler, eğitimcilerin aşılanmasıyla ilgili aşı planlamasının doğru önceliklerle yapılmadığını savundu.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, kreş ve okul öncesi eğitimcilerin aşılaması için Eğitim Bakanlığı’ndan liste beklediklerini ifade ederken, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, söz konusu listenin hazır olduğunu, Sağlık Bakanlığı yetkililerine yurt dışından dönünce listenin ulaştırılacağını belirtti.

Uzun süredir aşılanmayı bekleyen eğitimciler ise dün başlayan süreçte sistemsizliğin baş gösterdiğinden yakındı. Kimisi randevusuna zamanında gitmesine rağmen ‘aşı bitti’ yanıtıyla karşılaştı. Sendikalar ise koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

Oygar: “Kreş öğretmenlerinin de aşı uygulamasına alınacak”

Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim Bakanlığı’ndan liste beklediğini belirten Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, kreş öğretmenlerinin de aşı uygulamasına alınacağını ifade etti.

Amcaoğlu: “Liste hazır bakanlığa gönderilecek”

Söz konusu listenin hazır olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Liste hazırdır, Sağlık Bakanlığı yetkilileri yurt dışından geldiğinde listeyi hemen onlara yollayacağız ve hemen açıklama yapılacak. Bu öğretmen ve çalışanlarımıza da çağrı yapılacak. Bu bir iki gün içinde gecikmeden onlar da aşılanacak.” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nda kayıtlı 5 bin 864 öğretmen, 978 de çalışan olduğu bilgisini veren Amcaoğlu, bu sayının kaçının aşılandığına dair bilgi paylaşmadı. “Kaçının aşılandığını henüz bilemeyiz, aşı gönlülük esasıyla yapılıyor” şeklinde konuştu.

Eğitimciler YENİDÜZEN’e konuştu:

“Yine bilgi ve koordinasyon eksikliği var, sistemsizlik bezdirdi”

İlk, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarındaki öğretmenlerin aşılanmaya başlamasını değerlendiren bazı öğretmen ve eğitim sendikaları, sistemsizlikten dert yandı.

Her şeye rağmen aşılanmadan memnuniyet dile getiren eğitimciler, aşı planlamasıyla ilgili “Öncelikli olmalıydık, en sona alındık” diyerek sitem etti.

Eğitimde kayıp olarak nitelendirilen bir yılı aşkın süreyi anımsatan eğitimciler, yeni dönem için yüz yüze eğitimin sorunsuz başlaması ve sürdürülebilir yapıya kavuşmasında aşının önemine değindi.

Aşı olan öğretmenlere dahi randevu verildiğini anlatan bazı eğitimciler, kaç öğretmenin aşılandığı kaçının aşı olmayı beklediğine dair bilgi olmamasından yakındı.

Aşılanmayla ilgili sorunlara değinen eğitimciler, YENİDÜZEN’e konuştu…

“Randevumuz vardı, aşı kalmadı dendi”

Öte yandan aşılanmanın saat 18.00’e kadar yapılacağının duyurulmasına karşın bazı öğretmenler aşı olamadan geri çevrildi.

Her gidene aşı yapıldığını, öğretmen olup olmadığına veya randevusu olup olmadığına bakılmaksızın aşılanmanın yapılması nedeniyle randevusu olanlara sıra geldiği zaman aşıların bittiğini anlatan öğretmenler, sistemsizlikten yaka silkti.

Mağusa’da bu sorunu yaşadığını belirten bazı öğretmenler organizasyondan dert yandı…





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Ya bilgi eksikliği ya da koordinasyon eksikliği var”

Öğretmenlerin kimisinin risk grubunda olduğu, kimisinin AsraZeneca tercihi, kimisinin ise yaş kriterlerinden ötürü aşılandığını belirten Maviş, aşılanmayı bekleyen yaklaşık bin 400 öğretmen olduğunu belirtti.

Maviş, yüzde 25 oranında öğretmenin alışandığını kaydetti.

Aşı olan bazı öğretmenlere ‘aşılandık’ bilgisinin bakanlığa verilmesine karşın yine de randevu bildirimi mesajı aldıklarını anlatan Maviş, sistemsizlikten ve koordinasyon eksikliğinden dert yandı. Kaç öğretmenin aşı olacağı kaçının aşılandığına dair yeterli veri bulunmadığını anlatan Maviş, “Ya bilgi eksikliği ya da koordinasyon eksikliği var.” dedi.

35 yaş üstü 850 civarında öğretmen üyelerinin bulunduğunu kaydeden Maviş, “Kaç öğretmen aşılandı, son durum ne bilmiyoruz. Yaklaşık 1800 civarı öğretmen var, 400’ünün aşılandığını düşünüyorum. Bu iki günde de 1400 öğretmen aşılanmaya çağrıldı diye tahmin ediyorum. Aşılar randevulu şekilde verildi ama yığılma olur mu bilemem…” yorumunu yaptı.

Tercih sunulmadı, sağlık açısından değerlendirilmeliydi

Öğretmenlere sadece Johnson aşı tercihi sunulduğunu belirten Maviş, “Sağlık durumlarına göre de öğretmenlere tercih sunulmalıydı” dedi.

“Tüm eğitim kurumlarında çalışanların aşılanması gerek”

Kamu-özel tartışması yaratılmadan tüm eğitim kurumlarında çalışanların aşılanması gerektiğini de belirten Maviş, açıklamasında “Aşı şirketlerinin çalışmaları takip edilerek, yaş gruplarına göre çocuklar içinde aşı siparişlerinin verilerek, talepli ailelerin hizmetine sunulması yüz yüze eğitimi tam anlamıyla sürdürülebilir yapıya kavuşturacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Bakanlığın şeffaflık sağlaması önemli”

Maviş, konuyla ilgili paylaştığı genel görüşte şunları dile getirdi:

“Milyonların öldüğü, milyarların aşı beklediği bir dünyada koruyucu halk sağlığı açısından öğretmenlerin aşılanması gereklilik ve doğru geç kalınmış bir adımdır. Aşılanma yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli dönüşün temel taşlarından birini oluşturacak.

Bilime ve aydınlığa inanan öğretmenlerimizin aşılamada öncü olması toplumun geri kalanına da yol gösterecektir.

Birçok ülkenin ve insanın aşı beklediğini, uzun süre aşı temin edemeyeceğinin de farkındayız, bu anlamda aşılar ile ilgili spekülatif duyumlar ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın topluma doyurucu bilgi vermesi, şeffaflık sağlaması önemlidir.

Öğretmenlere ve topluma kronik sağlık risklerine göre aile doktorlarının görüşü de alınarak aşı tercihinin de sunulması aşılama sürecini hızlandıracaktır.

Aşının salgına karşı koruyuculuğunun tartışmasız gerçekliğinden hareketle aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yaparız.”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Süreç yine iyi yönetilmedi, belirsizlikler çok fazla”

Ortada büyük bir plansızlık olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, sürecin iyi yönetilemediğinden yakındı, birçok belirsizlik olduğunu ifade etti.

Aşılanmayı bekleyen öğretmen sayısının ‘tahmini’ olarak ellerinde bulunduğunu, aşılanan bazı öğretmenlere ‘aşılandık’ demelerine rağmen randevu mesajı iletildiğini belirten Elmalı, sistemsizlikten yakındı.

Yapılacak olan aşı türü konusunda dayatma yapıldığını işaret eden Elmalı, bunu eleştirdi. Elmalı, “Zaten Sinovac sırası öğretmenlere gelmişken neden bu sıradan çıkarılıp başka bir aşı markaya mecbur edildik anlamak zor.” dedi.

Aşılanan fakat buna rağmen yine de aşı günü için randevu verilen birçok öğretmen olduğunu dile getiren Elmalı, sürecin doğru yönetilemediğini kaydederek, “güvensizlik artarak devam ediyor” eleştirisinde bulundu.

“Yaklaşık 1500 civarı öğretmen hala aşılanmayı bekliyor”

Aşı uygulamasındaki bazı işleyişleri de eleştiren Elmalı, özetle şunları dile getirdi:

“Hafta başından beridir detayları konuşmak ve planlamayı öğrenmek için yetkiliye ulaşamadık. Gelişmeleri basından takip ettik. Şu anda ilköğretim için 4 bölgede 2 gün aşılama sürecek. Bu bence yığılmaya neden olacak. Saatleri de kısıtlı, bu nedenle sorun yaşanacak. 2 bin 700, 3 bin civarı üye öğretmenimiz var, yarısı aşılandı diyebiliriz. Yaklaşık 1500 civarı öğretmen hala aşılanmayı bekliyor. Kaç öğretmen AstraZeneca aşılandı, kaçı yaş haddiyle Sinovac oldu bilmiyoruz. Şu anki planlanan süreçle ilgili de bir fikrimiz yok.”

“Kreş öğretmenleri de, özel- devlet ayrımı yapılmadan aşılanmalı”

Kreş öğretmenlerinin de aşılanması gerektiğine değinen Elmalı, “Bu alandaki belirsizlik, bu yaklaşım çok yanlış. Zaten kişiler yeteri kadar stres altında, bunların yapılması doğru değil. Kreş öğretmenleri de, özel- devlet ayrımı yapılmadan aşılanmalı.”

KREŞ GÖREVLİLERİ NE SÖYLEDİ?

Sezim Döşemeci Uçan Balon Eğitim Merkezi Kreş ve Anaokulu Okul Müdürü:

“Aşılama konusunda halen bir bilgilendirme yok”

“Ne zaman aşılanacağımızı bilmiyoruz, kapanma döneminde bile bizler açıktık, hep risk altında çalıştık. Bu dönemi korkuyla yaşadık. Günlük 10 saat mesai yaptığımız oluyor. PCR noktasında denetimler çok iyi ama aşılanma ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Yüksek risk altında çalışıyoruz. Bu şekilde çalışan yaşı büyük olan veya yeni doğum yapan veya hamile eğitimciler olabilir, bu çok büyük bir risk. Aşılama konusunda hala bir bilgilendirme yok. Bu çok büyük huzursuzluk yaratıyor.”

Seren Tunalı Başkut (Atmosfer Eğitim Merkezi Yöneticisi):

“Öğretmenler aşılanıyor, biz de kendi çabalarımızla aşıya ulaşmaya çalışıyoruz”

“Okullar tatil ama biz açığız, en azından bize bir öncelik tanınsaydı. Maalesef hiçbir bilgi alamadık. Aşılanmayla ilgili hiçbir bilgi alamadık. Eğitim haberini okuduk, öğretmenler aşılanıyor, biz de kendi çabalarımızla aşıya ulaşmaya çalışıyoruz ama bakanlık da bu konuda henüz bilgi vermedi.”

Doğuş Barçın (Uçan Balon Eğitim Merkezi Kreş ve Anaokulu Yöneticisi):

“İlk sırada bizler aşılanmalıydık, en son değil”

“Biz kreşler olarak hiç kapanmadık. Zaten planın en başında içinde olmalıydık. Hala daha bakanlıklardan bize gelen hiçbir bilgi yok. Eğitim bakanlığından kimseye ulaşamadım. Hiç kapanmayan bir sektör olarak bir an önce aşılanmamız gerek. Zaten ilk sırada bizler aşılanmalıydık, en son değil. Velilerimiz zaten sosyal hayatın içinde çalışmak zorunda olan kişiler. Bu riskler göz önünde bulundurulup bizler de aşılanmalıydık. Devletin almadığı önemleri de kendimiz alıyor, her hafta PCR talep ediyoruz.”

Alev Ataçağ (Minik Dahiler Anaokul / Etüt Merkezi Yöneticisi):

“Okullar tatilken önceliği kreş ve okul öncesine tanısaydılar”

“Yüksek risk altında çalışıyoruz, hiç kapanmadık. En azından okullar tatilken önceliği kreş ve okul öncesine tanısaydılar. Personelimiz hala aşısız, aşıya erişim için uğraşıyoruz. Küçük çocuklarla çalışıyoruz. Öğretmenlerin aşılanması çok önemli... Açık olan sektör öncelikli olarak aşılanmalıydı.”

AŞI OLAN ÖĞRETMENLER NE SÖYLEDİ?

Hüseyin Toto (Öğretmen):

“Her giden hiç randevu veya öğretmen olup olmadığına bakılmadan aşılandı, aşı kalmadı”

“Bana 6’ya on kalaya randevu verildi, 4 buçukta gittim, yine de aşı olamadım. Kontenjan yetersizliğinden dolayı yapılamayacağını söylediler. Oradan edindiğim bilgide bana yarın (bugün) veya öbür gün (yarın) sabah sabah gelin yapmaya çalışalım dediler. Sıranın farklı eğitimcilere geçeceğini belirttim buna karşın sorun değil yanıtını aldım. Sanırım her şey plansız yapılıyor.

Çok üzücü bir durum, sistemsizlik çok kötü, üstelik hakkımız da yendi diye düşünüyorum. Tahminim kim gittiyse aşı oldu, hiç randevu veya öğretmen olup olmadığına bakılmadan aşılandı. Bu nedenle aşı kalmadı diye düşünüyorum.”

Salise Deniz Ergürer (Öğretmen):

“Randevu aldık, saatinden de önce gittik ama aşı bitti dediler”

“Bunca zamandır aşı sıramızın gelmesini bekliyorduk. Bize dün randevu saati iletildi önceden de gitmemize rağmen aşıların bittiği söylendi. Bunun sebebi nedir cevabını alamadık. Bu büyük haksızlık, aşı kalmadı dendi. Geri çevrildik. Bu sistemsizlik artık bezdirdi.”

Çisem Hürtürk (Öğretmen):

“Randevum olduğu halde nasıl aşılar biter”

“Bana önceden randevu saati verildi. Emziren bir anneyim, zaten aşı yapmak için çok büyük araştırma yaptım. Randevuma zamanında gittim ama yine de bana aşıların bittiği söylendi. Gelen aşılar tükenmiş. Randevum olduğu halde nasıl aşılar biter. Bana sabah 8’de gelin dendi. Herkese öyle denmiş. Yarın (bugün) yığılma olacak ve ben bunu yeniden yaşamak istemiyorum. Tüm bu bilgileri de kapıdaki görevlilerden aldık, yetkili biri bile yoktu.”

Sedat Devecioğlu (Öğretmen):

“Yüz yüze eğitim bir an önce başlayıp sorunsuz ilerlemeli”

“Hem eğitim hem de sosyal açıdan, hem çocuklarımız hem de bizim için çok zor bir yıldı. Umarım önümüzdeki yıl her şey çok daha kolay olur. Umarım bir an önce okullar yüz yüze eğitime başlar ve sorunsuz ilerler.”

Erdoğan Emiroğulları (Öğretmen):

“Devletin plansız ve programsız çalışması işleyişi etkiliyor”

Aşı planlamasının yapılamamasından dolayı bir yılı aşkın kayıp yılımız var. Kayıp giderilecektir elet ama aşılanma toplum sağlığı için de çok önemli. Umarım eylül ayında okullarımızı yüz yüze ve sorunsuz açarız. Devletin plansız ve programsız çalışması işleyişi de etkiliyor. Son dakika karar alınıp hemen uygulamaya giriliyor. Daha fazla bilgilendirme şart ama yapılmıyor.”

Emre Perçinci (Öğretmen):

“Eğitimciler en son aşılandı, çok büyük kaybımız oldu”

“Öğretmenler sürecin başında ilk aşılananlar olmalıydı. Bu tüm dünyada böyle ama bizde tam tersi oldu, eğitimciler en son aşılandı. Çok büyük kaybımız oldu. Umarım telafisi olur. Aşılanma süreci sorunsuz ilerlesin ve yüz yüze eğitim bir an önce başlasın. Hangi marka aşı olacağına çok fazla takılmadım, önemli olan aşılanma. Bir an önce aşılanmalıyız”