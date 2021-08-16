Aşı sertifikası için elektronik posta adresi yarın açıklanacak

Yurt dışına yolculuk yapmak isteyen ve aşılanmış olan Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından aşı sertifikası çıkarılması için hizmet verileceği elektronik posta adresi yarın Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından açıklanacak.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanıs, "kuzeyin talep verilen verileri sağlamadığı ve iş birliği yapma niyetinin tespit edilmediği için hükümetin böyle bir çözüm bulma yoluna ilerlediğini" açıkladı.

Pelekanıs, bu hizmetin sadece yolculuk yapacak olan kişilere verileceğine dikkat çekti, Avrupa aşılarının yanı sıra Avrupa Birliği tarafından tanınan Çin ve Rus aşısı gibi aşıları yaptıran kişilerin kabul edileceğini belirtti.

Pelekanos, istenen verilerin arasında, Kıbrıslı Türklerden satın alınmış uçak biletinin gösterilmesi de olacağını vurguladı. (PIK)